Нападающий «Вулверхэмптона» Калайджич получил травму колена в дебютном матче за клуб

Нападающий «Вулверхэмтоп» Саша Калайджич получил травму в матче 6-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:0), сообщает пресс-служба клуба.

У игрока диагностировано повреждение связок колена. Он был заменен в перерыве матча, когда почувствовал боль в колене.

Точные сроки восстановления футболиста станут известны после углубленного обследования.

Отметим, что Калайджич дебютировал за «Вулверхэмптон» в матче против «святых».

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