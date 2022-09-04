Нападающий «Вулверхэмптона» Калайджич получил травму колена в дебютном матче за клуб
Нападающий «Вулверхэмтоп» Саша Калайджич получил травму в матче 6-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:0), сообщает пресс-служба клуба.
У игрока диагностировано повреждение связок колена. Он был заменен в перерыве матча, когда почувствовал боль в колене.
Точные сроки восстановления футболиста станут известны после углубленного обследования.
Отметим, что Калайджич дебютировал за «Вулверхэмптон» в матче против «святых».
«Волки» купили 25-летнего австрийца за 18 миллионов евро. У «Штутгарта».
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|
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|4
|2
|0
|12-5
|14
|
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|Ман. Сити
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|4
|2
|0
|20-6
|14
|
4
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|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
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|4
|0
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|
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|
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|
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|2
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|
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|
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|
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|6
|2
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|3
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|7
|
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|6
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|4
|1
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|7
|
14
|Вулверхэмптон
|6
|1
|3
|2
|3-4
|6
|
15
|Кр. Пэлас
|6
|1
|3
|2
|7-9
|6
|
16
|Нот. Форест
|6
|1
|1
|4
|4-14
|4
|
17
|Астон Вилла
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
18
|Вест Хэм
|6
|1
|1
|4
|3-8
|4
|
19
|Эвертон
|6
|0
|4
|2
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|4
|
20
|Лестер
|6
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|1
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|10.09
|14:30
|
Фулхэм – Челси
|- : -
|10.09
|17:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|10.09
|17:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|- : -
|10.09
|19:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|11.09
|16:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|11.09
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|11.09
|18:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|12.09
|22:00
|
Лидс – Нот. Форест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|6
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|5
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|4
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|3
|1
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|5
|0
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|5
|0
|0
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