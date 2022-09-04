«Лестер» проиграл «Брайтону» на выезде и потерпел пятое поражение в сезоне

«Брайтон» обыграл «Лестер» на своем поле в матче 6-го тура чемпионата Англии — 5:2.

У хозяев дублем отличился Алексис Макаллистер, также забили Мойсес Кайседо и Леандро Троссар. Еще один гол «чаек» на счету защитника «Лестера» Люка Томаса, который отправил мяч в свои ворота. У гостей забили Келечи Ихеаначо и Патсон Дака.

«Брайтон» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 6 матчах, «Лестер» идет на последнем, 20-м месте с 1 очком в 6 встречах. Команда Брендана Роджерса потерпела пятое поражение в нынешнем розыгрыше АПЛ.

В следующем туре «Брайтон» сыграет на выезде против «Борнмута», а «Лестер» примет на своем поле «Астон Виллу». Оба матча состоятся 10 сентября и начнутся в 17.00 по московскому времени.