Нападающий «Тоттенхэма» Бэйл выбыл на несколько недель

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что форвард Гарет Бэйл из-за повреждения выбыл на несколько недель. Слова португальского специалиста передает Sky Sports.

26 декабря футболист попал в лазарет клуба с жалобой на боль в икроножной мышце. Точные сроки восстановления станут известны позже.

Бэйл выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Реала». В сезоне-2020/21 футболист провел 11 матчей в составе «шпор» и забил 3 гола. Валлиец отличился забитым мячом в ворота «Стоука» (3:1) в Кубке Англии.

30 декабря «Тоттенхэм» сыграет с «Фулхэмом» в 16-м туре АПЛ. Начало — в 21.00 по московскому времени.