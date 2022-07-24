Холанн: «Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился мнением о главном тренере Хосепе Гвардиоле после товарищеского матча с «Баварией».

«Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится. Это будет очень весело. В клубе я всего не делю и не могу ничего сказать. Но я хорошо тренировался и готов к тому, что меня ждёт», — цитирует Холанда VG.

24 июля 22-летний норвежец отметился голом в товарищеском матче «Манчестер Сити» с «Баварией».