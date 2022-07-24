Холанн: «Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится»
Холанн назвал Гвардиолу сумасшедшим
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился мнением о главном тренере Хосепе Гвардиоле после товарищеского матча с «Баварией».
«Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится. Это будет очень весело. В клубе я всего не делю и не могу ничего сказать. Но я хорошо тренировался и готов к тому, что меня ждёт», — цитирует Холанда VG.
24 июля 22-летний норвежец отметился голом в товарищеском матче «Манчестер Сити» с «Баварией».
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|0
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14
|Астон Вилла
|0
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|0
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|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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