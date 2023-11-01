Нападающий «Манчестер Сити» Альварес рассказал, что думает об игре с Холанном

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал, что думает об игре с нападающим Эрлином Холанном.

«Было много разговоров о том, сможем ли мы с Холанном играть вместе. Мы доказали, что способны это делать, причем так было и в прошлом сезоне. Всякий раз, находясь на поле одновременно, мы забиваем и ассистируем. Я рад за Эрлинга, который достиг невероятных высот», — цитирует Альвареса пресс-служба «горожан».

В этом сезоне 23-летний Холанн провел 10 матчей в АПЛ, забив 11 голов и сделав 2 ассиста.