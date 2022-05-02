Нападающий «Ливерпуля» Салах заинтересован в переходе в «ПСЖ»

Нападающий Мохамед Салах летом может покинуть «Ливерпуль». Игрок заинтересован в переходе во французский «ПСЖ», сообщает The Telegraph.

В 2023 году у него истекает срок контракта, поэтому английский клуб может продать его летом 2022 года, чтобы не потерять его бесплатно.

Ранее сообщалось, что Салах еще не дал согласие продлить контракт с «Ливерпулем».

В этом сезоне 29-летний форвард провел 45 матчей за команду, забив 30 голов и сделав 14 ассистов.