Клопп: «Если «Ливерпуль» выиграет все свои матчи, то будут шансы на победу в АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах команды на чемпионство после победы в перенесенном матче 19-го тура АПЛ с «Лидсом» (6:0).

«Трехочковое отставание от «Манчестер Сити» сохранится до выходных, а дальше он победит, и разрыв снова станет шестиочковым, — приводит слова Клоппа BBC. — Но если «Ливерпуль» выиграет все свои матчи, то будут шансы на победу в АПЛ».

По мнению тренера, для болельщиков лучше, чтобы разрыв составлял 3-6 очков, потому что тогда турнир будет интереснее.

«Нам предстоит одержать много побед в играх с тяжелыми соперниками. Та еще задачка, но мы попытаемся», — сказал он.

«Ливерпуль» после 26 туров АПЛ набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на шесть баллов.