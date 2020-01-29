На дом вице-президента «МЮ» Вудворда напали
08:53
Группа людей атаковала дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда, сообщает BBC. Атакующие скандировали «ты умрешь», один бросил зажигательную смесь.
Сам Вудворд, его жена и двое маленьких детей не были дома в момент нападения.
Вудвард был назначен вице-президентом «МЮ» в 2012 году. Фанаты ранее неоднократно высказывали недовольство его работой, в последних играх они вновь скандировали кричалки, призывающие Вудворда уйти из клуба.
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