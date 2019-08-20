«Можно подумать, что у него был шанс». Невилл недоволен, что пенальти в «Манчестер Юнайтед» пенальти бил Погба

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл выразил недоумение, почему в матче второго тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:1) пенальти бил Поль Погба, а не Маркус Рэшфорд. Француз не реализовал удар, который мог принести «красным дьяволами» победу.

— Почему идет спор о том, кто возьмет на себя пенальти? — цитирует Sky Sports Невиилла. — Мне это не нравится. Никогда не должно быть дебатов. Погба не реализовал 4 удара за последние 12 месяцев. Можно подумать, что у него был шанс. Рэшфорд забил на прошлой неделе — бери пенальти. Там не было лидера, что-то было не так. Они не могли принять решение между собой.

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