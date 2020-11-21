Моуринью: «Я счастлив в «Тоттенхэме». Мы только начинаем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью доволен работой в лондонском клубе.

— Сейчас я даже счастливее, чем когда получил работу в «Тоттенхэме», — приводит Goal.com слова Моуринью. — Для меня это отличное чувство. Если спросите, вижу ли я себя в клубе через год, я отвечу: «Конечно, да!». Я счастлив в команде. Мы только начинаем свой путь. «Ливерпуль» 5 лет шел к вершине. «Манчестер Сити» в лидерах АПЛ уже 10 лет, «Челси» — 20 лет.

После 8 туров чемпионата Англии-2020/21 «Тоттенхэм» занимает 2-е место в турнирной таблице с 17 очками.