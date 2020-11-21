Моуринью: «Я счастлив в «Тоттенхэме». Мы только начинаем»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью доволен работой в лондонском клубе.
— Сейчас я даже счастливее, чем когда получил работу в «Тоттенхэме», — приводит Goal.com слова Моуринью. — Для меня это отличное чувство. Если спросите, вижу ли я себя в клубе через год, я отвечу: «Конечно, да!». Я счастлив в команде. Мы только начинаем свой путь. «Ливерпуль» 5 лет шел к вершине. «Манчестер Сити» в лидерах АПЛ уже 10 лет, «Челси» — 20 лет.
После 8 туров чемпионата Англии-2020/21 «Тоттенхэм» занимает 2-е место в турнирной таблице с 17 очками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю