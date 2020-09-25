Моуринью выполнил просьбу журналиста, чей погибший отец был фанатом португальца

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выполнил просьбу македонского журналиста перед матчем Лиги Европы против «Шкендии» (3:1).

Во время пресс-конференции репортер Игорь Александрович рассказал португальскому специалисту о своем отце, который был поклонником тренера. Отец Александровича скончался от рака. Журналист рассказал, что отец, болея, попросил его сфотографироваться с Моуринью, если у него появится такая возможность. Александрович сказал, что собирался поместить фото в рамку и отнести на могилу отца.

«Большое спасибо. Фотография не имеет отношения к результату матча. Мы ее сделаем. Если сможете встретиться с нами перед матчем, в отеле или после игры — пожалуйста. Мне будет очень приятно сфотографироваться с вами. Выражаю уважение вашему отцу за то, что он хорошо относился ко мне. Я этого не заслуживаю», — ответил Моуринью.

Позднее специалист выполнил просьбу журналиста. Пресс-служба «Тоттенхэма» опубликовала совместную фотографию Моуринью и Александровича.