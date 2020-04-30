Моуринью сообщил, что Кейн восстановился от травмы

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Харри Кейна и его нескольких партнеров по команде.

— Он и его партнеры по команде, Мусса Сиссоко и Стевен Бергвайн, уже не травмированы, — цитирует Sky Sports Моуринью. — Правда, проблема в том, что они пока не готовы играть в футбол. Они уже почти оправились от травм, когда нам запретили тренировки из-за коронавируса. Не знаю, успеют ли они сыграть в этом сезоне, нужно сначала дождаться, когда врачи разрешат игрокам тренироваться, а потом посмотреть, успеют ли они набрать оптимальную форму.

На счету Кейна 17 голов и 2 результативных передачи в 25 матчах за «Тоттенхэм» в сезоне-2019/20. В начале января 26-летний форвард заработал разрыв мышцы бедра.