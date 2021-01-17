Моуринью остался доволен игроками «Тоттенхэма» в матче с «Шеффилдом»

Главный тренер «Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался по поводу победного матча 19-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

«Игроки «Шеффилда» любят доминировать, доставлять неприятности сопернику, играть на флангах. Но сегодня мы не дали им показать их футбол. Мы высоко прессинговали, линия обороны была выше обычного. Сегодня мы были хороши.



Для меня идеальный матч — это 4:0 к перерыву, мои игроки реализовывают все моменты и убивают игру. Сегодня в первом тайме мы отлично играли, должны были больше забивать, игроки «Тоттенхэма» полностью доминировали на поле, но допустили досадную ошибку», — цитирует Моуринью BBC.

После 19 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.