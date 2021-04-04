Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (2:2).

«В первом тайме мы полностью контролировали матч, да и во втором, владея мячом, проблем не испытывали. Мы могли забить еще пару мячей. Но при игре в защите мы допускаем ошибки, которые ведут к нестабильности, и она вселяет надежду в соперников. Наши оппоненты не сдались сегодня.

Дело не только в ошибках в обороне. У нас бывают ситуации, когда мы владеем мячом, но я уже знаю, что ситуация завершится тем, что он окажется в руках у нашего вратаря. Мы сами себе порой создаем турбулентность и даем соперникам шанс поднажать», — цитирует Моуринью BBC.