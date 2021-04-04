Марсьяль может пропустить остаток сезона из-за травмы колена

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии форварда Антони Марсьяля, травмировавшего колено в матче сборных Франции и Казахстана (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

«То, что мы можем потерять Антони до конца сезона, сильно разочаровывает, особенно если учесть, что сперва поступали сообщения и сигналы, будто с ним ничего серьезного не случилось, а теперь же мы видим, что все плохо», — сказал Сульшер BBC.

В текущем сезоне Марсьяль провел 22 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и забил 4 мяча.