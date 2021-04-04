Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Марсьяль может пропустить остаток сезона из-за травмы колена

21:48
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии форварда Антони Марсьяля, травмировавшего колено в матче сборных Франции и Казахстана (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

«То, что мы можем потерять Антони до конца сезона, сильно разочаровывает, особенно если учесть, что сперва поступали сообщения и сигналы, будто с ним ничего серьезного не случилось, а теперь же мы видим, что все плохо», — сказал Сульшер BBC.

В текущем сезоне Марсьяль провел 22 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и забил 4 мяча.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...