Моуринью не верит в долгосрочные перспективы Сульшера в "МЮ"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не считает, что успехи Уле Гуннара Сульшера у руля команды будут действовать в долгосрочной перспективе. Сульшер принял "МЮ" в декабре после увольнения Моуринью и потерпел на данный момент только одно поражение в 16 играх - от "ПСЖ" в Лиге чемпионов (0:2). При Моуринью с начала сезона "МЮ" провел 24 матча, из которых проиграл 10.

- Порой в футболе бывают примеры вроде моего бывшего клуба, когда улучшения приходят незамедлительно. Я не верю в эти изменения в долгосрочной перспективе, но на коротком отрезке порой бывают позитивные результаты, - цитирует The Sun Моуринью.