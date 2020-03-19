Мино Райола: «У Погба сейчас непростой период в жизни»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, Мино Райола, рассказал, что француз переживает тяжелые времена.

— У Поля сейчас непростой период в жизни, — приводит Sky Sports слова Райолы. — Давайте будем честны, поскольку в Англии все очень чувствительны: единственное, на чем сейчас сосредоточен Погба — помочь «Манчестер Юнайтед» в концовке сезона. Он хочет вернуться в состав после травмы и гарантировать «красным дьяволам» место в Лиге чемпионов.

Ранее Райола заявил, что намерен привести одного из своих звездных клиентов в «Реал», однако не назвал имени.

В сезоне-2019/20 Погба провел 7 матчей в АПЛ, в которых сделал две голевые передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию.