Милнер считает «Ливерпуль» особенным клубом

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после победы над «Саутгемптоном» (2:1) в 37-м туре чемпионата Англии отметил особенность своей команды.

«Парни невероятные. Сегодня те, кто, возможно, не играли так много, но каждый день выкладывались на тренировках, показали свой уровень, когда нужно было. У нас особая группа игроков и особенный футбольный клуб. Мы боремся до конца и продолжаем идти вперед. Все, что мы можем сделать, это дойти до конца. Это показывает, насколько все готовы, насколько готовы морально. В последнем туре мы постараемся выиграть наш матч, это все, что мы можем сделать», — цитирует BBC Милнера.

«Ливерпуль» с 89 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 1 очко, поэтому судьба чемпионства решится в последнем туре.