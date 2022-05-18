Хендерсон: «Сконцентрируемся на нашем матче и будем ждать услуги от «Астон Виллы»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы над «Саутгемптоном» (2:1) в 37-м туре чемпионата Англии признался, что зимой «красные» сомневались в борьбе за чемпионство.

«Нашей целью было дойти до конца. Мы знали, что это будет сложно. Много изменений. Парни были великолепны и получили награду. По ходу сезона в премьер-лиге нужны все игроки из состава.

Бороться до конца всегда тяжело. «Сити» никогда не теряет очки. Время от времени некоторые из нас смотрят их игры. В январе, если бы вы сказали, что все решится в последней игре, мы бы согласились. Тогда мы были довольно далеко. Надо отдать должное парням. Финал кубка дал нам толчок. В последнем туре мы сконцентрируемся на том, что нужно сделать нам, и будем надеятся, что «Астон Вилла» окажет нам услугу», — цитирует BBC Хендерсона.

«Ливерпуль» с 89 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 1 очко, поэтому судьба чемпионства решится в последнем туре.