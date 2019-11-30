Мертесакер будет помогать Юнгбергу в «Арсенале»

Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертесакер вошел в тренерский штаб лондонского клуба. Он будет помогать исполняющему обязанности главного тренера Фредди Юнгбергу, сообщает Twitter «канониров».

Мертесакер выступал за «Арсенал» с 2011 года, куда перешел из «Вердера». Он принял решение завершить карьеру по окончании сезона-2017/18, после чего возглавил академию лондонцев.

На счету Мертесакера 104 матча и четыре гола за сборную Германии. Он выигрывал Кубок Германии, Кубок немецкой лиги, три Кубка Англии, Суперкубок Англии и чемпионат мира 2014 года в Бразилии.

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