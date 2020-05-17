«Меня защищали везде, кроме «Арсенала». Эмери забыл о «Спартаке»

Экс-главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился воспоминаниями о работе в клубе. Он заявил, что не чувствовал поддержки.

— Меня защищали в каждом клубе: в «Лорке», «Альмерии», «Валенсии», «ПСЖ», — цитирует Эмери The Guardian. — В «Севилье» у меня был Мончи. Президент «ПСЖ» защищал меня и в раздевалке, и публично. В «Арсенале» не так. Я чувствовал себя одиноким. И результаты говорили, что мне нужно уйти.

Эмери не упомянул работу в «Спартаке», он работал в клубе с июня по ноябрь 2012 года. После него команду вновь возглавил Валерий Карпин, занимавший пост гендиректора.