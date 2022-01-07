Менди, обвиняемый по семи пунктам в изнасиловании, освобожден под залог
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Франции Бенжамен Менди, обвиняемый по семи пунктам в изнасиловании, освобожден под залог до 24 января, информирует The Guardian.
Такое решение принял судья Патрик Томпсон на закрытом слушании в коронном суде Честера без присутствия прессы.
Ранее 27-летний футболист был переведен из тюрьмы в Ливерпуле в более жесткое учреждение в Манчестере.
Сделано это было для безопасности Менди, где его больше знают и любят заключенные, чем в тюрьме в Ливерпуле.
24 января состоится следующее слушание по этому делу. Вероятно, что вердикт по этому делу будет вынесен не раньше июня.
Менди обвиняется в восьми преступлениях против пяти разных женщин, в том числе в семи случаях изнасилования четырех женщин и одном случае сексуального нападения.
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