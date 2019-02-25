Майк Стоуэлл: "Лестер" был в сердце у Пюэля"

И.о. главного тренера "Лестера" Майк Стоуэлл, который возглавляет команду наравне с Адамом Сэдлером - об увольнении Клода Пюэля.

- Всегда грустно, когда тренер покидает клуб. "Лестер" был у него в сердце, он привнес много хорошего, - цитирует специалиста Sky Sports. - Но настроение у нас хорошее. Тут играют профессионалы, которые продолжат свою работу.

"Лестер" занимает 12-е место в премьер-лиге, имея 32 очка в 27 играх. В последнем матче команда уступила "Кристал Пэлас" (1:4).

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