Почеттино стал фаворитом на пост главного тренера «Челси» после отказа Нагельсманна

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино близок к тому, чтобы возглавить «Челси», утверждает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что предложение лондонцев отклонил Юлиан Нагельсманн, который считался фаворитом на этот пост. По информации источника, теперь основным кандидатом «синих» стал Почеттино.

Последним местом работы 51-летнего аргентинца был «ПСЖ», который он покинул прошлым летом. Кроме того, Почеттино тренировал «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».