Маурицио Сарри: "Дойти до финала Лиги чемпионов проще, чем попасть в финал Кубка лиги"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри сравнил уровень английского футбола и Лиги чемпионов. Итальянский специалист добавил, что в последнем турнире командам в большей степени необходима удача.

- Люди считают, что Лига чемпионов является чем-то очень важным, - приводит слова Сарри Daily Mail. - Да, это главный клубный турнир, но вы можете покинуть его на первой стадии. Одно попадание в штангу может решить все. В этом турнире командам нужна не только хорошая игра, но и удача. Вам должно повезти.

Английский футбол является очень сложным. Проще дойти до финала Лиги чемпионов, чем попасть в финал Кубка лиги.

Напомним, "Челси" в финале Кубка лиги-2018/19 уступил "Манчестер Сити" (0:0, пенальти - 3:4).

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