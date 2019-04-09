Маурицио Сарри: "Челси" провел очень хороший матч против опасного соперника"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри - о матче с "Вест Хэмом" (2:0) в 33-м туре чемпионата Англии.

- Сегодня мы очень хорошо сыграли против очень опасного соперника. В этом сезоне "Вест Хэм" - опасный оппонент, хоть и нестабильный. Соперник играл очень хорошо в первом тайме, но мы могли забить больше. По окончании первой половины я был доволен счетом, но не игрой. Во втором тайме мы потеряли контроль над матчем на несколько минут, но затем вернули его. Это очень хороший результат при хорошей игре. Мы удачно сыграли в полузащите. В середине второй половины мы потеряли контроль в средней линии, но удачно сыграли в защите. Каллум Хадсон-Одои очень хорошо отыграл 75 минут, Рубен Лофтус-Чик - 65 минут.

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