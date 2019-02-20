Маурицио Сарри: "Челси" должен выиграть три или четыре матча подряд"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его команда должна выиграть три или четыре матча подряд, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. 60-летний итальянский специалист добавил, что хочет надолго остаться в лондонском клубе.

- Я должен думать о том, что буду возглавлять "Челси" в течение длительного периода, иначе не смогу работать, - приводит слова Сарри Sky Sports. - Я хочу руководить "Челси" в течение длительного периода. У меня есть долгосрочные планы.

Нам нужно выиграть три или четыре матча подряд. Это единственное решение. Я очень хорошо понимаю разочарование наших болельщиков, потому что они привыкли побеждать. Теперь у нас проблемы. Но другого пути нет. У нас могут быть только хорошие выступления и результаты.

Мы пытаемся решить проблемы. Это нелегко. Мы пытаемся общаться с игроками, стараясь избежать некоторых ошибок с помощью видео.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 50 очков после 26 туров. Кроме того, "синие" вылетели из Кубка Англии, уступив "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала (0:2).

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