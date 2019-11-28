Мануэль Пеллегрини: «Я еще рассчитываю вывести «Вест Хэм» в еврокубки»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини считает, что его команда еще может попасть в еврокубки. Лондонцы занимают 17-е место в премьер-лиге и отстают от седьмой позиции на пять очков.

— Я пришел сюда, чтобы клуб вывести на европейский уровень и попасть в Лигу Европы, — цитирует AFP Пеллегрини. — Этот наш настрой сохраняется. Мы продолжаем бороться за эту цель. В прошлом сезоне мы проводили отрезки, на которых набирали 10 очков из 12 возможных в последних четырех матчах. Я настроен оптимистично. Мы можем улучшить результаты. Даже если сейчас не все ладится, это не значит, что нужно сдаваться.