Мане получит личного физиотерапевта на время Кубка африканских наций

"Ливерпуль" приставит персонального физиотерапевта к нападающему Садио Мане, когда он будет выступать за сборную сенегала на Кубка африканских наций, информирует Times. Для этого клуб наймет Дэйва Гэлли, который работал в "Ливерпуле" с 1999 по 2005 год.

Мане отправится в расположение сборной после матча чемпионата Англии с "Сандерлендом" 2 января. Кубок африканских наций пройдет в Габоне с 15 января по 5 февраля.