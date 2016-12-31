04:55 31 декабря 2016 | ФУТБОЛ — Англия

Мане получит личного физиотерапевта на время Кубка африканских наций

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"Ливерпуль" приставит персонального физиотерапевта к нападающему Садио Мане, когда он будет выступать за сборную сенегала на Кубка африканских наций, информирует Times. Для этого клуб наймет Дэйва Гэлли, который работал в "Ливерпуле" с 1999 по 2005 год.

Мане отправится в расположение сборной после матча чемпионата Англии с "Сандерлендом" 2 января. Кубок африканских наций пройдет в Габоне с 15 января по 5 февраля.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

А Кокошка получит личного сомелье. Так и живём. А Месси напехает им всем по 60 мячей. Маленький никчемный коротышка. Бугагага)

05:31 31 декабря 2016

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