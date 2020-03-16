«Манчестер Юнайтед» выкупит Игало у «Шанхай Шеньхуа» за 6 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» выкупит нападающего Одиона Игало у «Шанхай Шеньхуа» за 6 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.

По информации источника, сам 30-летний нигериец согласен пойти на сокращение зарплаты в два раза, чтобы выступать за «красных дьяволов».

На счету Игало 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за «МЮ», за который нигериец выступает на правах аренды до конца сезона-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего форварда в 5,85 миллиона фунтов.