"Манчестер Юнайтед" спасся от поражения в игре с "Мидлсбро", Погба забил победный мяч

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле одержал волевую победу над "Мидлсбро" (2:1). Оба гола хозяева забили в концовке встречи. НА 85-й минуте отличился Антони Марсьяль, а на 86-й – его соотечественник Поль Погба.

Отметим, что гостей возглавляет бывший помощник главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью Аитор Каранка. "МЮ" одержал уже пятую победу подряд.

В другой встрече "Саутгемптон" дома уступил "Вест Бромвичу" – 1:2. Решающий мяч на счету Хэла Робсона-Кану. Экс-форвард "Зенита" Саломон Рондон появился на поле на 72-й минуте, заменив валлийца.

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19-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Мидлсбро" – 2:1 (0:0)

Голы: Лидбиттер, 67 (0:1). Марсьяль, 85 (1:1). Погба, 86 (2:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Блинд (Рохо, 64), Смоллинг (Рэшфорд, 72), Байи, Феллаини (Мата, 64), Мхитарян, Эррера, Погба, Ибрагимович, Марсьяль.

"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Френд, Эспиноса, Чемберс, Гибсон, Даунинг (Рамирес, 63), Лидбиттер (Клейтон, 78), Форшоу, де Рон, Траоре (Фабиу да Силва, 82), Негредо.

Предупреждения: Блинд, 57. Чемберс, 90+2.

Судья: Мэйсон.

31 декабря. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

"Саутгемптон" – "Вест Бромвич" – 1:2 (1:1)

Голы: Лонг, 41 (1:0). Филлипс, 43 (1:1). Робсон-Кану, 50 (1:2).

"Саутгемптон": Форстер, ван Дейк, Йосида, Мартина (Уорд-Проуз, 75), Дэйвис, Тадич (Симс, 74), Ромеу, Хейбьерг (Родригес, 52), Буфаль, Лонг, Маккуин.

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Ньом (Макклин, 46), Доусон, Флетчер, Брант, Якоб, Шадли (Моррисон, 53), Филлипс, Робсон-Кану (Рондон, 72).

Предупреждения: ван Дейк, 32. Ньом, 36. Робсон-Кану, 53. Доусон, 75. Буфаль, 77.

Удаление: ван Дейк, 89.

Судья: Джоунс.

31 декабря. Саутгемптон. Стадион "Сэнт-Мэри".