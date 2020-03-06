«Манчестер Юнайтед» разгромил «Дерби Каунти» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Дерби Каунти» в 1/8 финала Кубка Англии (3:0). Дублем отметился Одион Игало и один мяч забил Люк Шоу.
В 1/4 финала команда Уле Гуннара Сульшера сыграет против «Норвича».
Кубок Англии
1/8 финала
«Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3 (0:2)
Голы: Шоу, 33 (0:1). Игало, 41 (0:2). Игало, 70 (0:3).
«Дерби Каунти»: Рос, Форсит, Лоу, Богл, Эванс, Берд, Найт, Сибли (Шинни, 80), Руни, Уогхорн (Мэрриотт, 68), Лоуренс (Уиттакер, 44).
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Шоу (Уильямс, 80), Байи, Линделеф, Далот, Мата, Фред (Марсьяль, 73), Бруну Фернандеш (Перейра, 67), Мактоминэй, Игало, Лингард.
Предупреждения: Шоу, 17. Руни, 45+2. Байи, 64. Уильямс, 90+3.
Судья: Поусон.
5 марта. Дерби. Стадион «Прайд Парк».