«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон». Рэшфорд забил очередной гол

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Один из мячей «МЮ» забил нападающий Маркус Рэшфорд, который является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне с шестью точными ударами.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

12-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон & Хоув» — 3:1 (2:0)

Голы: Перейра, 17 (1:0). Преппер, 19 — в свои ворота (2:0). Данк, 64 (2:1). Рэшфорд, 66 (3:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Уильямс (Рохо, 90+1), Фред, Перейра (Лингард, 70), Мактоминэй, Марсьяль, Рэшфорд (Гринвуд, 90+1), Джеймс.

«Брайтон & Хоув»: Райан, Даффи, Монтойя (Марч, 46), Данк, Берн, Преппер, Стивенс, Альсате, Мопей, Троссар (Гросс, 59), Конноли (Маррей, 46).

Предупреждения: Стивенс, 5. Данк, 19. Монтойя, 30. Рэшфорд, 45. Берн, 45+2. Уильямс, 58. Преппер, 74.

Судья: Мосс (Англия).

10 ноября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Астон Вилла» — 2:1 (1:0)

Голы: Невеш, 41 (1:0). Хименес, 84 (2:0). Трезеге, 90+2 (2:1).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Беннетт, 86), Саисс, Хименес (П.Кутроне, 90), Траоре, Жота (Педру Нету, 83).

«Астон Вилла»: Стир (Нюланн, 8), Таргетт (Тэйлор, 45+3), Гильбер, Мингс, Конса, Макгинн, Накамба (Лансбери, 69), Дуглас Луис, Эль-Гази, Уэсли, Трезеге.

Предупреждения: Гильбер, 10. Саисс, 12. Накамба, 27. Мингс, 40. Жота, 74. Жоау Моутинью, 86. Хонни Кастро, 90+1.

Судья: Тэйлор (Англия).

10 ноября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр