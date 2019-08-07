"Манчестер Юнайтед" отказался отпускать Смоллинга в "Эвертон"

"Эвертон" хотел арендовать защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга на сезон. Однако "МЮ" отказался отпускать 29-летнего англичанина, сообщает Sky Sports.

Главный тренер "Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассчитывает на игрока центра обороны и считает его одним из ведущих защитников команды, наряду с Виктором Линделефом и новичком Гарри Магуайром.

Контракт Смоллинга с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Англии 24 матча и забил 1 гол.