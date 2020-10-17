«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
«Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура чемпионата Англии обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:1.
Голы на свой счет записали Харри Магуайр, Бруну Фернандеш, Арон Ван-Биссака, Маркус Решфорд и Люк Шоу, который забил в свои ворота.
После этого матча «МЮ» с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Ньюкасл» с 7 очками — на 10-й строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 1:4 (1:1)
Голы: Шоу, 2 — в свои ворота (1:0). Магуайр, 23 (1:1). Бруну Фернандеш, 86 (1:2). Ван-Биссака, 90 (1:3). Рэшфорд, 90+6 (1:4).
Нереализованный пенальти: Бруну Фернандеш, 58 (вратарь)
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Фернандес, Крафт, Ласкеллес, Льюис, Шелви, Хендрик (Альмирон, 88), Хэйден (Шер, 49), Сен-Максимен, Уилсон, Жоэлинтон (Фрэйзер, 72).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Мата (Матич, 90+2), Фред (Погба, 69), Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд, Джеймс (ван де Бек, 76).
Предупреждения: Джеймс, 37. Крафт, 67.
Судья: Поусон (Англия).
17 октября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
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