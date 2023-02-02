«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Ноттингем Форест» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 2:0. Первая встреча так же завершилась победной команды Эрика тен Хага (3:0).

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины на поле у хозяев появился Антони Марсьяль, который спустя 10 минут после выхода на замену открыл счет с передачи Маркуса Рэшфорда. Спустя еще 3 минуты Рэшфорд ассисстировал уже Фреду.

В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом», который прошел «Саутгемптон».