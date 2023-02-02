«Манчестер Юнайтед» впервые со времен Фергюсона одержал 12 домашних побед подряд

Победа «Манчестер Юнайтед» над «Ноттингем Форест» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги стала для команды 12-й подряд на «Олд Траффорд».

Как сообщает BBC, впервые после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера «МЮ» удалось установить такую серию в домашних играх.

С лета 2022 года «Манчестер Юнайтед» тренирует Эрик тен Хаг. При 53-летнем голландце команда провела 33 матча, в которых одержал 24 победы и 3 раза сыграла вничью.