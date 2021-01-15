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«Манчестер Юнайтед» будет бороться с «Челси» за Деклана Райса

12:52
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«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Летом «Ман Юнайтед» будет бороться за 21-летнего англичанина с «Челси», утверждает ESPN.

Ранее появлялась информация, что хавбек приглянулся главному тренеру «синих» Фрэнку Лэмпарду, и стороны уже начали переговоры. Минимальная сумма отступных — 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Райс провел 17 матчей и отметился 1 голевой передачей. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

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