«Манчестер Юнайтед» будет бороться с «Челси» за Деклана Райса

«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Летом «Ман Юнайтед» будет бороться за 21-летнего англичанина с «Челси», утверждает ESPN.

Ранее появлялась информация, что хавбек приглянулся главному тренеру «синих» Фрэнку Лэмпарду, и стороны уже начали переговоры. Минимальная сумма отступных — 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Райс провел 17 матчей и отметился 1 голевой передачей. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.