«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» благодаря дублю Жезуса

«Бернли» дома проиграл «Манчестер Сити» в матче 15-го тура чемпионата Англии (1:4). Дублем в составе победителей отметился Габриэл Жезус, а также по мячу забили Рияд Махрез и Родри.

«Сити» обошел «Лестер» и вышел на второе место в турнирной таблице. «Бернли» идет 11-м.

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Премьер-лига

15-й тур

«Бернли» — «Манчестер Сити» — 1:4 (0:1)

Голы: Габриэл Жезус, 24 (0:1). Габриэл Жезус, 50 (0:2). Эрнандес, 68 (0:3). Махрез, 87 (0:4). Брэйди, 89 (1:4).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Питерс, Леннон, Корк, Хендрик, Дринкуотер (Барнс, 59), Макнейл (Брэйди, 75), Вуд (Родригес, 59).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандинью (Гарсия, 85), Анхелиньо, Сильва, Эрнандес, Де Брейне (Фоуден, 80), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг (Махрез, 72).

Предупреждения: Бернарду Силва, 15. Хендрик, 86.

Судья: Мосс.

3 декабря. Бернли. Стадион «Терф Мур».

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