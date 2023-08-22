«Манчестер Сити» продлит контракты с Уокером и Силвой

Игроки «Манчестер Сити» Кайл Уокер и Бернарду Силва продлят контракты с клубом, сообщает ESPN.

По сведениям источника, оба футболиста готовы подписать новые соглашения с клубом, несмотря на информацию об их возможном уходе.

Уокер выступает за «горожан» с 2017 года. В текущем сезоне он дважды выходил на поле за «Манчестер Сити», не отметившись результативными действиями. Текущий контракт защитника рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2023/24 Силва сыграл 2 матча и не отметился результативными действиями. Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года.