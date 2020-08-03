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«Манчестер Сити» представил выездную форму на сезон-2020/21

10:45
Новая выездная форма «Манчестер Сити». Фото ФК «Манчестер Сити»
Новая выездная форма «Манчестер Сити». Фото ФК «Манчестер Сити»
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«Манчестер Сити» на официальном сайте презентовал новую выездную форму команды на сезон-2020/21.

Форма выполнена в темно-синем цвете. Дизайнеры экипировки вдохновились районом Каслфилд и каналом Бриджуотер в Манчестере. Экипировщиком команды выступает Puma.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в чемпионате Англии.

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