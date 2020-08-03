«Манчестер Сити» представил выездную форму на сезон-2020/21
10:45
«Манчестер Сити» на официальном сайте презентовал новую выездную форму команды на сезон-2020/21.
Форма выполнена в темно-синем цвете. Дизайнеры экипировки вдохновились районом Каслфилд и каналом Бриджуотер в Манчестере. Экипировщиком команды выступает Puma.
В минувшем сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в чемпионате Англии.
Taking the City with us ?— Manchester City (@ManCity) August 3, 2020
Our new @pumafootball 2020/21 away kit.
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? #ThisIsOurCity pic.twitter.com/RbDus21cOG
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