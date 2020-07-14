«Манчестер Сити» предложит Гвардьоле новый контракт

«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с главным тренером команды Хосепом Гвардьолой, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Mirror.

По информации источника, 49-летнему специалисту будет предложено новое долгосрочное соглашение. Нынешний контракт испанца действует до конца июня 2021 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» об исключении команды из еврокубков. Дисквалификация за нарушение финансового фэйр-плей была отменена, а размер штрафа снижен с 30 миллионов евро до 10 миллионов.