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«Манчестер Сити» предложит Габриэлу Жезусу новый контракт с повышением зарплаты

09:50
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«Манчестер Сити» предложит нападающему Габриэлу Жезусу новый контракт с увеличением заработной платы, сообщает The Sun.

По информации источника, клуб предложит 23-летнему бразильцу повышение зарплаты до 120 тысяч фунтов в неделю (сейчас форвард зарабатывает 90 тысяч фунтов в неделю). Сообщается, что у футболиста очень хорошие отношения с руководством, поэтому он, вероятнее всего, согласится обновить соглашение с «Ман Сити», несмотря на дисквалификацию клуба из еврокубков и интереса к себе со стороны «Ювентуса».

В сезоне-2019/20 на счету Жезуса 18 голов и 9 результативных передач в 39 матчах за «Манчестер Сити».

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