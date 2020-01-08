«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги
«Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Кубка лиги в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.
Голы в первом тайме забили Бернарду Силва и Рияд Махрез. Еще один мяч в свои ворота забил Андреас Перейра.
Во второй половине Маркус Рэшфорд сократил отставание в счете.
Ответный матч пройдет 29 января.
Кубок английской лиги
1/2 финала
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:3 (0:3)
Голы: Бернарду Силва, 17 (0:1). Махрез, 33 (0:2). Перейра, 38 — в свои ворота (0:3). Рэшфорд, 70 (1:3).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Джоунс, Линделеф, Уильямс, Джеймс (Гомеш, 64), Фред, Перейра, Лингард (Матич, 46), Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 81).
«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Отаменди, Фернандинью, Эрнандес, Менди, Гюндоган, Де Брейне (Габриэл Жезус, 80), Махрез (Фоуден, 86), Бернарду Силва, Стерлинг.
Предупреждения: Лингард, 35. Фред, 52. Эрнандес, 63. Уильямс, 73. Уокер, 82.
Судья: Дин (Англия).
7 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/2019-2020/playoff/