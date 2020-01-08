«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги

«Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Кубка лиги в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

Голы в первом тайме забили Бернарду Силва и Рияд Махрез. Еще один мяч в свои ворота забил Андреас Перейра.

Во второй половине Маркус Рэшфорд сократил отставание в счете.

Ответный матч пройдет 29 января.

Кубок английской лиги

1/2 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:3 (0:3)

Голы: Бернарду Силва, 17 (0:1). Махрез, 33 (0:2). Перейра, 38 — в свои ворота (0:3). Рэшфорд, 70 (1:3).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Джоунс, Линделеф, Уильямс, Джеймс (Гомеш, 64), Фред, Перейра, Лингард (Матич, 46), Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 81).

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Отаменди, Фернандинью, Эрнандес, Менди, Гюндоган, Де Брейне (Габриэл Жезус, 80), Махрез (Фоуден, 86), Бернарду Силва, Стерлинг.

Предупреждения: Лингард, 35. Фред, 52. Эрнандес, 63. Уильямс, 73. Уокер, 82.

Судья: Дин (Англия).

7 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».