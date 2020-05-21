«Манчестер Сити» не собирается отпускать Агуэро. С агентом игроками общались «Реал» и «Интер»

«Манчестер Сити» не хочет отпускать нападающего Серхио Агуэро, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

«Реал» и «Интер» в последние дни запрашивали информацию у агента аргентинца. Но «Ман Сити» не намерен продавать 31-летнего аргентинца.

Нынешний контракт Агэуро с «Сити» рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне форвард провел 30 матчей во всех турнирах, забив 23 мяча.