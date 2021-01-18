Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» и обошел «Ливерпуль»

00:10
&quot;Манчестер Сити&quot; - &quot;Кристал Пэлас&quot; - 4:0. Автор дубля Джон Стоунс. Фото "Манчестер Сити"
&quot;Манчестер Сити&quot; - &quot;Кристал Пэлас&quot; - 4:0. Автор дубля Джон Стоунс. Фото "Манчестер Сити"
Теги:

«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 4:0. Защитник Джон Стоунс оформил дубль.

Команда Хосепа Гвардьолы поднялась на второе место в таблице, обойдя «Лестер» и «Ливерпуль». Лидирует «Манчестер Юнайтед», опережающий соседей на 2 очка. При этом «Сити» — лидер по потерянным, поскольку провел на одну игру меньше.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

19-й тур

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 4:0 (1:0)

Голы: Стоунс, 26 (1:0). Гюндоган, 56 (2:0). Стоунс, 68 (3:0). Стерлинг, 88 (4:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган (Жоау Канселу, 71), Де Брейне (Торрес, 71), Стерлинг, Бернарду Силва (Фоуден, 60), Габриэл Жезус.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Уорд, Митчелл, Макартур, Маккарти, Миливоевич (Ридевалд, 68), Эзе, Таунсенд (Батшуайи, 79), Айю.

Судья: Мэйсон.

17 января. Манчестер. Стадион «Этихад».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир