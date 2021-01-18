«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» и обошел «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 4:0. Защитник Джон Стоунс оформил дубль.

Команда Хосепа Гвардьолы поднялась на второе место в таблице, обойдя «Лестер» и «Ливерпуль». Лидирует «Манчестер Юнайтед», опережающий соседей на 2 очка. При этом «Сити» — лидер по потерянным, поскольку провел на одну игру меньше.

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19-й тур

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 4:0 (1:0)

Голы: Стоунс, 26 (1:0). Гюндоган, 56 (2:0). Стоунс, 68 (3:0). Стерлинг, 88 (4:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган (Жоау Канселу, 71), Де Брейне (Торрес, 71), Стерлинг, Бернарду Силва (Фоуден, 60), Габриэл Жезус.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Уорд, Митчелл, Макартур, Маккарти, Миливоевич (Ридевалд, 68), Эзе, Таунсенд (Батшуайи, 79), Айю.

Судья: Мэйсон.

17 января. Манчестер. Стадион «Этихад».