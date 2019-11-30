«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Ривер Плейта»

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейта» Николасу Де ла Крусу. Английский клуб уже провел встречу с агентом 22-летнего уругвайца, сообщает Marca.

Сумма возможного трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де ла Крус провел 9 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр