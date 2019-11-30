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«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Ривер Плейта»

10:40
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейта» Николасу Де ла Крусу. Английский клуб уже провел встречу с агентом 22-летнего уругвайца, сообщает Marca.

Сумма возможного трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де ла Крус провел 9 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

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