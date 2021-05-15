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«Манчестер Сити» и «Лестер» сыграют за Суперкубок Англии

21:23
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В матче за Суперкубок Англии-2021 сыграют «Манчестер Сити» и «Лестер».

В финале Кубка Англии «Лестер» победил «Челси» (1:0). «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.

Матч за Суперкубок, как и финал Кубка Англии, состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Дата его проведения будет определена позднее.

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