«Манчестер Сити» и «Лестер» сыграют за Суперкубок Англии
21:23
В матче за Суперкубок Англии-2021 сыграют «Манчестер Сити» и «Лестер».
В финале Кубка Англии «Лестер» победил «Челси» (1:0). «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.
Матч за Суперкубок, как и финал Кубка Англии, состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Дата его проведения будет определена позднее.
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