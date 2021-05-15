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«Лестер» победил «Челси» и впервые выиграл Кубок Англии

21:09
«Лестер» победил «Челси» и впервые выиграл Кубок Англии. Фото AFP
«Лестер» победил «Челси» и впервые выиграл Кубок Англии. Фото AFP
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«Лестер» обыграл «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии. Команда завоевала трофей впервые в своей истории.

Матч прошел в Лондоне в присутствии зрителей на стадионе «Уэмбли». Единственный мяч на 63-й минуте забил Юри Тилеманс. В концовке Бен Чилуэлл забил ответный мяч, но после консультации с ВАР он был отменен из-за офсайда.

«Лестер» стал 44-м клубом за историю Кубка Англии, который завоевал трофей. Для команды это пятый финал Кубка, во всех предыдущих случаях «лисы» потерпели поражение.

Кубок Англии

Финал

«Челси» — «Лестер» — 0:1 (0:0)

Гол: Тилеманс, 63.

«Челси»: Аррисабалага, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Хадсон-Одои, 76), Алонсо (Чилвелл, 69), Рюдигер, Джеймс, Жоржинью (Хаверц, 77), Канте, Маунт, Вернер (Жиру, 82), Зиех (Пулишич, 69).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс (Олбрайтон, 34), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Томас (Морган, 82), Тилеманс, Ндиди, Варди, Перес (Чудхури, 82), Ихеаначо (Мэддисон, 68).

Предупреждения: Фофана, 36. Вернер, 40.

Судья: Оливер.

15 мая. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Челси — Лестер

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