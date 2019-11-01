«Манчестер Сити» готов отпустить Сане за 85 миллионов фунтов следующим летом

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане может стать игроком «Баварии». 23-летний немец уже давно находится в сфере интересов мюнхенского клуба, однако сейчас чемпионы бундеслиги активизировались и пытаются приложить максимум усилий для подписания игрока, утверждает Bild.

По информации немецких СМИ, руководство «Манчестер Сити» заявило, что готово продать Сане следующим летом за 85 миллионов фунтов стерлингов.

Форвард получил разрыв крестообразных связок колена уже в первой игре сезона — в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля». Предполагается, что его появление на поле состоится в марте, но «Бавария» может осуществить трансфер уже зимой.

23-летний Лерой Сане в прошлом сезоне провел 47 матчей за «Сити» и забил 16 мячей при 18 голевых передачах.

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